FAカップ
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1 - 3
終了
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トム・バークハイゼン 3'
アーロン・ロウ 7', 21'ミッキー・デメトリウ 65'
(HT 1-2) (終了 1-3)

ダービー郡 対 クルーアレクサンドラ結果＆スタッツ,