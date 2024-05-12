ブンデスリーガ
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0 - 6
終了
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イーラス・ベブ 2', 51'マクシミリアンバイエル 6', 44'パヴェル・カデジャーベク 22'オザン・ムハメ 26'
(HT 0-5) (終了 0-6)

ダルムシュタット 対 ホッフェンハイム結果＆スタッツ,