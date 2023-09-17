ブンデスリーガ
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3 - 3
終了
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マーヴィン・メーレム 8'Matej Maglica 10'ティム・スカルケ 33'
ジョーダンペフォク 56'フロリアン・ノイハウス 73'トマーシュ・チュワンカラ 77'
(HT 3-0) (終了 3-3)

ダルムシュタット 対 ボルシアMG結果＆スタッツ,