ブンデスリーガ
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2 - 2
終了
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ジュリアン・ジャストヴァン 61'クリストフ・クラーラー 90' + 5'
ニエル・ヌクンコウ 33'アンスガー・クナフ 51'
(HT 0-1) (終了 2-2)

ダルムシュタット 対 フランクフルト結果＆スタッツ,