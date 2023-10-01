ブンデスリーガ
team-logo
4 - 2
終了
team-logo
マティアス・バッダー 5'ティム・スカルケ 25'マーヴィン・メーレム 50'トビアス・ケンペ 62' (pk)
オリヴィエ・デマン 70'ミロス・ベリコビッチ 79'
(HT 2-0) (終了 4-2)

ダルムシュタット 対 ブレーメン結果＆スタッツ,