クープドゥフランス
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2 - 1
終了
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Alex Daho 69'Issouf Macalou 90' + 3' (pk)
Aurelien Pelon 34'
(HT 0-1) (終了 2-1)

ソショー 対 ロリアン結果＆スタッツ,