クープドゥフランス
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1 - 6
終了
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マルコム・ヴィルタード 65' (pk)
アミーヌ・グイリ 24', 47'Ibrahim Salah 29'アルノー・カリムエンド-ムインガ 35', 41'ベンジャミン・ブリジョー 81'
(HT 0-4) (終了 1-6)

ソショー 対 スタッド・レンヌ結果＆スタッツ,