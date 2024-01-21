クープドゥフランス
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2 - 2PK 5 - 4
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ディエゴミシェル 21'Alex Daho 45' (pk)
エマニュエル・アグバドゥ 6', 82'
(HT 2-1) (終了 2-2)

ソショー 対 スタッド・ランス結果＆スタッツ,