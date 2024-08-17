J1 リーグ
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3 - 5
終了
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ヴィトール・フレザ 45'北野颯太 79'レオ 90' + 6' (pk)
ラファエルエリアス 12', 56', 64'原大智 17'Shinnosuke Fukuda 28'
(HT 1-3) (終了 3-5)

セレッソ大阪 対 京都サンガ結果＆スタッツ,