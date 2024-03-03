リガポルトガル
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3 - 2
終了
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ダニエル・ブラガンカ 11'ヴィクトル・ギョケレス 29'ペドロゴンサウベス 53'
Mohamed Belloumi 32'ゼルイス 50'
(HT 2-1) (終了 3-2)

スポルティング・リスボン 対 SCファレンセ結果＆スタッツ,