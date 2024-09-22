リガポルトガル
team-logo
3 - 0
終了
team-logo
C. Harder 15'ヴィクトル・ギョケレス 45' + 4', 71'
(HT 2-0) (終了 3-0)

スポルティング・リスボン 対 AVS Futebol SAD結果＆スタッツ,