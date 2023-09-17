リガポルトガル
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3 - 0
終了
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モルテン・ヒュルマンド 55'ヴィクトル・ギョケレス 61'Ousmane Diomande 90' + 6'
(HT 0-0) (終了 3-0)

スポルティング・リスボン 対 モレイレンセ結果＆スタッツ,