リガポルトガル
team-logo
3 - 0
終了
team-logo
パウリーニョ 13'トリンカオ 70'ヴィクトル・ギョケレス 90' + 2'
(HT 1-0) (終了 3-0)

スポルティング・リスボン 対 ポルティモネンセ結果＆スタッツ,