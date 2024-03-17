リガポルトガル
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6 - 1
終了
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ヴィクトル・ギョケレス 45', 68', 79' (pk)パウリーニョ 54', 90' + 5'ヌーノサントス 88'
ガイウス・マクタ 3'
(HT 1-1) (終了 6-1)

スポルティング・リスボン 対 ボアヴィスタ結果＆スタッツ,