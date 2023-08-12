リガポルトガル
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3 - 2
終了
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ヴィクトル・ギョケレス 14', 15'パウリーニョ 90' + 9'
サミュエル・エサンド 75'ヌーノモレイラ 77'
(HT 2-0) (終了 3-2)

スポルティング・リスボン 対 ビゼラ結果＆スタッツ,