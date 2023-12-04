リガポルトガル
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3 - 1
終了
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ペドロ・チバ 43' (og)ヴィクトル・ギョケレス 52', 56'
ルーベン・フェルナンデス 34'
(HT 1-1) (終了 3-1)

スポルティング・リスボン 対 ジル・ヴィセンテ結果＆スタッツ,