リガポルトガル
team-logo
3 - 0
終了
team-logo
ペドロゴンサウベス 30'ヴィクトル・ギョケレス 45' + 3', 49'
(HT 2-0) (終了 3-0)

スポルティング・リスボン 対 ギマランイス結果＆スタッツ,