リガポルトガル
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3 - 2
終了
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ダニエル・ブラガンカ 33'マーカス・エドワーズ 71'パウリーニョ 79'
レオ・ジャバ 50' (pk)キカス 55'
(HT 1-0) (終了 3-2)

スポルティング・リスボン 対 エストレラダアマドラ結果＆スタッツ,