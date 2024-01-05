リガポルトガル
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5 - 1
終了
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マーカス・エドワーズ 21', 45' + 2'Pedro Alvaro 51' (og)ペドロゴンサウベス 69'トリンカオ 78'
カシアーノ 82'
(HT 2-0) (終了 5-1)

スポルティング・リスボン 対 エストリル結果＆スタッツ,