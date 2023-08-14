コッパ・イタリア
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2 - 2PK 4 - 3
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ミルコ・アントヌッチ 19'ルカ・モーロ 60' (pk)
Joel Pohjanpalo 54'クリスチャン・ギトクジャー 81' (pk)
(HT 1-0) (終了 2-2) (延長 2-2)

スペツィア 対 ベネチア結果＆スタッツ,