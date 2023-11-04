FAカップ
team-logo
5 - 1
終了
team-logo
カイル・ウートン 14', 38', 67', 71'オーディンベイリー 83'
ジェイ・ローリンズ 22'
(HT 2-1) (終了 5-1)

ストックポート郡 対 ワークソップ結果＆スタッツ,