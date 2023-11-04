FAカップ
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4 - 3
終了
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ジョーダン・ロバーツ 3'ジェイミー・リード 58' (pk), 90' + 10'ケイン・ヘミングス 81'
ルーク・ノリス 28' (pk)ロバート・アプター 55'キエロンモリス 90' + 1'
(HT 1-1) (終了 4-3)

スティーブニッジ 対 トランメアローバーズ結果＆スタッツ,