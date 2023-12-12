FAカップ
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2 - 4
終了
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R. Qualter 29'L. Colville 86'
T. Omotoye 34'C. Morton 55'S. Robertson 83'マシュースティーブンス 89'
(HT 1-1) (終了 2-4)

スカーブラアスレチック 対 フォレストグリーンローバーズ結果＆スタッツ,