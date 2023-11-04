FAカップ
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4 - 7
終了
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ダンケンプ 75', 78'チャーリーオースティン 90' + 2', 90' + 5'
J. Barham 1', 4', 58'J. Stokes 9'L. Tolaj 45' + 3', 51'シアン・ハリーズ 47' (pk)
(HT 0-4) (終了 4-7)

スウィンドンタウン 対 アルダーショットタウン結果＆スタッツ,