ジュピラー･プロリーグ
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3 - 1
終了
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A. Bertaccini 17', 59'ビラルブラヒミ 41'
イブラヒムディアカイト 44'
(HT 2-1) (終了 3-1)

シント＝トロイデン 対 サークル・ブルッヘ KSV結果＆スタッツ,