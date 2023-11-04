FAカップ
team-logo
3 - 2
終了
team-logo
ダニエル・ウドゥ 22'ジョーダンシプリー 56'コナーホール 79' (og)
キャメロン・マクギーハン 10'Z. Mitchell 86'
(HT 1-1) (終了 3-2)

シュルーズベリータウン 対 コルチェスターユナイテッド結果＆スタッツ,