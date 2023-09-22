ブンデスリーガ
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3 - 1
終了
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エンツォ・ミロット 22'セール・ギラシ 32', 90' + 2'
ダンアクセルザガドゥ 17' (og)
(HT 2-1) (終了 3-1)

シュトゥットガルト 対 ダルムシュタット結果＆スタッツ,