FAカップ
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2 - 5
終了
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グスタボ・ハメル 44'ウィリアム・オスラ 45' + 8'
ファクンド・ブオナノッテ 14'ジョアンペドロ 29' (pk), 52' (pk), 67'ダニエル・ウェルベック 90' + 7'
(HT 2-2) (終了 2-5)

シェフィールド・U 対 ブライトン結果＆スタッツ,