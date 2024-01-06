FAカップ
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4 - 0
終了
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ジョシュウィンダス 2'ロメイン・ソーヤーズ 38' (og)リアム・パーマー 40'マリック・ウィルクス 90' + 1'
(HT 3-0) (終了 4-0)

シェフィールド水曜日 対 カーディフ・シティ結果＆スタッツ,