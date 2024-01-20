クープドゥフランス
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2 - 3
終了
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ジェレミー・リボラント 59'ガエタン・ウェイスベック 76'
Evann Guessand 35'モルガンサンソン 47' (pk), 60'
(HT 0-1) (終了 2-3)

ジロンダン・ボルドー 対 ニース結果＆スタッツ,