リガポルトガル
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0 - 4
終了
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トリンカオ 7', 31'Ousmane Diomande 11'アンドリュー 38' (og)
(HT 0-4) (終了 0-4)

ジル・ヴィセンテ 対 スポルティング・リスボン結果＆スタッツ,