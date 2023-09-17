リガポルトガル
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5 - 3
終了
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ペドロ・チバ 9'マキシム・ドミンゲス 39'ムリロ 45' + 2' (pk)フェリックス・コレイア 54'デプ 56'
カシアーノ 51' (pk), 84'Joao Marques 61'
(HT 3-0) (終了 5-3)

ジル・ヴィセンテ 対 エストリル結果＆スタッツ,