J1 リーグ
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2 - 2
終了
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ジャーメイン良 20'山田大記 90' + 2'
遠野大弥 51'橘田健人 80'
(HT 1-0) (終了 2-2)

ジュビロ磐田 対 川崎フロンターレ結果＆スタッツ,