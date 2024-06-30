J2 リーグ
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2 - 1
終了
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田口泰士 37'メンデス 67'
Mikuto Fukuda 16'
(HT 1-1) (終了 2-1)

ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ千葉 対 鹿児島ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞFC結果＆スタッツ,