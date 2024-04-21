J2 リーグ
team-logo
1 - 2
終了
team-logo
田口泰士 66'
半田航也 90'才藤龍治 90' + 7'
(HT 0-0) (終了 1-2)

ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ千葉 対 ブラウブリッツ秋田結果＆スタッツ,