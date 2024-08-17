J2 リーグ
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0 - 3
終了
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Kaina Tanimura 64'Kotaro Arima 72'メンデス 74' (og)
(HT 0-0) (終了 0-3)

ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ千葉 対 いわきFC結果＆スタッツ,