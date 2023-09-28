セリエ A
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4 - 1
終了
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アルベルト・グドムンドソン 5'マテオ・レテギ 45'モーテン・トルスビー 74'ジュニアメシア 81'
ブライアン・クリスタンテ 22'
(HT 2-1) (終了 4-1)

ジェノア 対 ASローマ結果＆スタッツ,