J1 リーグ
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4 - 0
終了
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塩谷司 18'川村拓夢 31'ピエロス・ソティリオウ 51' (pk)中野就斗 90' + 6'
(HT 2-0) (終了 4-0)

サンフレッチェ広島 対 サガン鳥栖結果＆スタッツ,