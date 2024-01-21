クープドゥフランス
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4 - 1
終了
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Morgan Pottier 36', 70'Marco Essimi 40'Sacha Mila 50'
ヨアン・ベアカ 89'
(HT 2-0) (終了 4-1)

サンプリースト 対 ロモランタン結果＆スタッツ,