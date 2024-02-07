クープドゥフランス
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1 - 2
終了
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Marwane Benhmida 40' (pk)
アンドリュー・ユング 31'Sirine Doucoure 80'
(HT 1-1) (終了 1-2)

サンプリースト 対 ヴァランシエンヌ結果＆スタッツ,