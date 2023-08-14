コッパ・イタリア
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1 - 1PK 7 - 6
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メーディ・レリス 17'
ダニエレ・カシラギ 45' + 4'
(HT 1-1) (終了 1-1) (延長 1-1)

サンプドリア 対 Sudtirol結果＆スタッツ,