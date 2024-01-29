セリエ A
team-logo
1 - 2
終了
team-logo
グリゴリス・カスタノス 70'
パウロ・ディバラ 51' (pk)ロレンツォ・ペレグリーニ 66'
(HT 0-0) (終了 1-2)

サレルニターナ 対 ASローマ結果＆スタッツ,