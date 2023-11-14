FAカップ
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4 - 4PK 4 - 5
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カーティスティルト 4', 54'ジョシュナイト 61' (og)スティーブンマラン 104'
ジョエル・ランドール 16'エフロンメイソンクラーク 18'アーチー・コリンズ 45' + 1'ジョンソンクラークハリス 120' + 3'
(HT 1-3) (終了 3-3) (延長 4-4)

サルフォードシティ 対 ピーターバラ・ユナイテッド結果＆スタッツ,