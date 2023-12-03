セリエ A
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1 - 2
終了
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マテウス・エンリケ 25'
パウロ・ディバラ 76' (pk)ラスムス・クリステンセン 82'
(HT 1-0) (終了 1-2)

サッスオーロ 対 ASローマ結果＆スタッツ,