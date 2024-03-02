J1 リーグ
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4 - 0
終了
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Marcelo Ryan 14'ヴィニシウス・アラウホ 64' (pk)岡村大八 83' (og)原田太 90' + 5'
(HT 1-0) (終了 4-0)

サガン鳥栖 対 北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌結果＆スタッツ,