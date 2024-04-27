J2 リーグ
team-logo
1 - 2
終了
team-logo
北川柊斗 28'
マテウス・イエス 6', 9'
(HT 1-2) (終了 1-2)

ザスパクサツ群馬 対 V・ファーレン長崎結果＆スタッツ,