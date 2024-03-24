J2 リーグ
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1 - 2
終了
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柳貴博 48' (og)
仙波大志 53'ガブリエル・ザビエル 90' + 4'
(HT 0-0) (終了 1-2)

ザスパクサツ群馬 対 ファジアーノ岡山結果＆スタッツ,