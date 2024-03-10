J2 リーグ
team-logo
1 - 3
終了
team-logo
髙澤優也 47'
佐々木翔吾 29'椿直起 38'小森ひいろ 84'
(HT 0-2) (終了 1-3)

ザスパクサツ群馬 対 ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ千葉結果＆スタッツ,