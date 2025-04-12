ジュピラー･プロリーグ
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3 - 2
終了
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ジャン・ケヴィン・デュバーン 39'N. Ferri 43'ナイエル・メサトウ 82'
ユアン・ヘンダーソン 17'アントワーヌコラシン 45'
(HT 2-2) (終了 3-2)

コルトレイク 対 ベールスホットVA結果＆スタッツ,