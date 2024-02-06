FAカップ
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4 - 1
終了
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ケイシー・パルマー 3'カラム・オヘア 50', 56'ハジライト 58'
B. Cadamarteri 10'
(HT 1-1) (終了 4-1)

コベントリーシティ 対 シェフィールド水曜日結果＆スタッツ,